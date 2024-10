Lanazione.it - Allerta meteo in Umbria: scatta il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

(Di martedì 8 ottobre 2024) Perugia, 8 ottobre 2024 - E' di nuovoin, come in altre regioni di Italia, colpite dal maltempo. Il dipartimento di Protezione Civile ha infatti diramato l'avviso di condizionirologiche avverse nel quale si avverte che "dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione anche sull'". "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". E’ previstoregionalepersu tutti i settori regionali e pervento nei settori A-C-D. Per approfondimenti e consultazione dati in tempo reale e per ulteriori informazioniÂrologiche: cf.regione..it fax. 0742.