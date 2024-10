Ucraina, dal Cremlino una doccia fredda per Zelensky: Putin boccia il piano di pace di Kiev definendolo “irrealistico e irricevibile” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si parla da settimane del piano di pace dell’Ucraina, con Volodymyr Zelensky che lo ha illustrato agli alleati — e soprattutto a Joe Biden — convinto di aver trovato la soluzione per chiudere il conflitto. Tuttavia, prima ancora di essere reso pubblico, ha già fatto discutere. Infatti, dal Pentagono hanno accolto con ben poco entusiasmo il progetto, poiché sembrerebbe “mancare di una strategia globale” e si concentrerebbe sostanzialmente “solo sulla fornitura di più armi e sull’allentamento delle restrizioni sui missili a lungo raggio”. La pietra tombale sul piano sembra essere arrivata dal Cremlino. Secondo il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, “nessuno dei piani di pace per l’Ucraina, che circolano da settimane, ha una base realistica”. “Ci sono molte pubblicazioni su questo argomento, un sacco di vari scolasticismi, ragionamenti e così via. Lanotiziagiornale.it - Ucraina, dal Cremlino una doccia fredda per Zelensky: Putin boccia il piano di pace di Kiev definendolo “irrealistico e irricevibile” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si parla da settimane deldidell’, con Volodymyrche lo ha illustrato agli alleati — e soprattutto a Joe Biden — convinto di aver trovato la soluzione per chiudere il conflitto. Tuttavia, prima ancora di essere reso pubblico, ha già fatto discutere. Infatti, dal Pentagono hanno accolto con ben poco entusiasmo il progetto, poiché sembrerebbe “mancare di una strategia globale” e si concentrerebbe sostanzialmente “solo sulla fornitura di più armi e sull’allentamento delle restrizioni sui missili a lungo raggio”. La pietra tombale sulsembra essere arrivata dal. Secondo il portavoce di Vladimir, Dmitry Peskov, “nessuno dei piani diper l’, che circolano da settimane, ha una base realistica”. “Ci sono molte pubblicazioni su questo argomento, un sacco di vari scolasticismi, ragionamenti e così via.

