Telefonate pubblicitarie. Nuove regole per difendersi. Limiti e multe agli operatori

Contro le telefonate commerciali moleste è entrato in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Varato dal garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con call center, teleseller, associazioni dei committenti e dei consumatori, il codice introduce pesanti sanzioni o la mancata corresponsione della provvigione per chi fa un contratto senza un contatto legittimo o privo di consenso dell'utente. Il codice riduce l'orario in cui le società di telemarketing e teleselling potranno fare le chiamate: dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, dalle 10 alle 19 il sabato o i giorni prefestivi, mai di domenica o nei festivi. Inoltre, le telefonate arriveranno solo da numeri identificabili o richiamabili.

