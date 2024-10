Neres come Mertens, l’incredibile dato sul brasiliano fa sognare i tifosi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Neres come Mertens, il parallelismo tra i due giocatori fa sognare i tifosi del Napoli: spunta un dato sul brasiliano Entra in campo e spacca le partite. David Neres è il nuovo super sub del campionato e raramente ne ricordiamo uno così devastante in questa caratteristica in Serie A. Il primo posto del Napoli in classifica è anche frutto di questo “trucchetto” che Antonio Conte sta adoperando dalla seconda partita di campionato contro il Bologna, la prima da quando il brasiliano ha messo piede in campo con la maglia azzurra. Politano parte titolare, svolge un lavoro clamoroso anche in fase di copertura, fa stancare gli avversari e quando la partita è nelle fasi finali e gli avversari sono stanchi, Neres entra e completa il lavoro con un gol o un assist. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), il parallelismo tra i due giocatori fadel Napoli: spunta unsulEntra in campo e spacca le partite. Davidè il nuovo super sub del campionato e raramente ne ricordiamo uno così devastante in questa caratteristica in Serie A. Il primo posto del Napoli in classifica è anche frutto di questo “trucchetto” che Antonio Conte sta adoperando dalla seconda partita di campionato contro il Bologna, la prima da quando ilha messo piede in campo con la maglia azzurra. Politano parte titolare, svolge un lavoro clamoroso anche in fase di copertura, fa stancare gli avversari e quando la partita è nelle fasi finali e gli avversari sono stanchi,entra e completa il lavoro con un gol o un assist.

