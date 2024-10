Quotidiano.net - Nave militare brucia e affonda alle Samoa. “È piena di petrolio, rischio disastro ambientale”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – La Marina Reale neozelandese, che non vedeva unare dalla Seconda Guerra Mondiale, ha subito una perdita a largo delle isoleper cause sconosciute: una delle sue imbarcazioni militari è colata a picco nella notte di sabato, mentre effettuava un'indagine su una barriera corallina. La HMNZS Manawanui,specializzata in immersioni e immagini oceaniche, si è trovata in difficoltà a circa un miglio nautico dall’isola di Upolu. Poco dopo, ha preso fuoco e si è ribaltata. Secondo quanto riferito dalla Difesa neozelandese, citata dalla BBC, l’equipaggio, composto da 75 persone, è stato interamente evacuato attraverso le scialuppe di salvataggio. Le cause dell’mento sono al momento sconosciute ed è stata predisposta un’indagine. L’incidente è avvenuto in condizioni di mare agitato e clima ventoso.