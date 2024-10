Lenola / Tutto pronto per la settima edizione del concorso letterario “Tre colori” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lenola – Tutto pronto per l’apertura della settima edizione del concorso letterario “Tre colori” promosso e organizzato dall’associazione culturale “Cinema e Società di Lenola”, già organizzatrice del concorso cinematografico internazionale “Inventa un Film” giunto alla XXVII edizione. Si tratta di una competizione a tema libera, in cui i “Tre colori” corrispondono ad un genere letterario L'articolo Lenola / Tutto pronto per la settima edizione del concorso letterario “Tre colori” Temporeale Quotidiano. Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)per l’apertura delladel“Tre” promosso e organizzato dall’associazione culturale “Cinema e Società di”, già organizzatrice delcinematografico internazionale “Inventa un Film” giunto alla XXVII. Si tratta di una competizione a tema libera, in cui i “Tre” corrispondono ad un genereL'articoloper ladel“Tre” Temporeale Quotidiano.

Temporeale.info - Lenola / Tutto pronto per la settima edizione del concorso letterario “Tre colori”

