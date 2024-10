Liberoquotidiano.it - Femminicidio nel barese, uomo uccide a mani nude la moglie dopo averle dato fuoco

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bari, 7 ott. - (Adnkronos) - Ennesimooggi nel, dove unha ucciso alaaver tentato di darle. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l'1.40 di ieri mattina. L'accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima, Maria Arcangela Turturo di 60 anni, prima di morire ha raccontato l'accaduto al personale della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, e a sua figlia, che l'ha raggiunta in ospedale. Sulla base dei gravi indizi emersi, la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, hanno emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato di pubblica sicurezza, nei confronti del marito 65enne con precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio.