Da Baronissi si eleva l’appello al disarmo: fiume di persone in marcia per la Pace (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutti in marcia per lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il disarmo, a Baronissi. Un’adesione straordinaria di tutta la comunità, ben oltre le aspettative: tutti insieme, a comporre il lungo cordone della Pace con i colori dell’arcobaleno, le istituzioni civili, religiose Salernotoday.it - Da Baronissi si eleva l’appello al disarmo: fiume di persone in marcia per la Pace Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutti inper lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il, a. Un’adesione straordinaria di tutta la comunità, ben oltre le aspettative: tutti insieme, a comporre il lungo cordone dellacon i colori dell’arcobaleno, le istituzioni civili, religiose

Da Baronissi si eleva l’appello al disarmo - Sempre ai simboli francescani si ispirano i lab di riciclo creativo per i bimbi. Questa edizione sarà ricordata per la grande passione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione. La diversità diventa, così, risorsa preziosa per costruire il ... (Puntomagazine.it)