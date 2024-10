WWE BAD BLOOD: Goldberg coinvolto in uno scontro con Gunther (Di domenica 6 ottobre 2024) Si pensava che la carriera di Goldberg sul ring fosse finita, ma non si può mai prevedere cosa può accadere in WWE. Il WWE Hall of Famer era presente a Bad BLOOD 2024. il PLE ha visto Triple H fare un annuncio significativo mentre svelava un nuovo titolo per la WWE. Il Crown Jewel Championship è stato introdotto dal COO della WWE, che ha dichiarato che il nuovo titolo sarebbe stato assegnato al vincitore del match tra i campioni maschili e femminili a Crown Jewel. Rissa tra leggende: Goldberg affronta Gunther, Sami Zayn colpisce! Gunther è poi entrato per affermare la sua intenzione di vincere il nuovo campionato a Crown Jewel. Ha ricordato a Triple H la sua vittoria nel torneo King of the Ring in Arabia Saudita, esprimendo fiducia nelle sue possibilità. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si pensava che la carriera disul ring fosse finita, ma non si può mai prevedere cosa può accadere in WWE. Il WWE Hall of Famer era presente a Bad2024. il PLE ha visto Triple H fare un annuncio significativo mentre svelava un nuovo titolo per la WWE. Il Crown Jewel Championship è stato introdotto dal COO della WWE, che ha dichiarato che il nuovo titolo sarebbe stato assegnato al vincitore del match tra i campioni maschili e femminili a Crown Jewel. Rissa tra leggende:affronta, Sami Zayn colpisce!è poi entrato per affermare la sua intenzione di vincere il nuovo campionato a Crown Jewel. Ha ricordato a Triple H la sua vittoria nel torneo King of the Ring in Arabia Saudita, esprimendo fiducia nelle sue possibilità. (Zonawrestling)

WWE Bad Blood 2024, CM Punk wins on the day of The Rock’s return - Nia Jax remains WWE Women's Champion defeating Bayley, despite Tiffany Stratton's attempt to cash in Money in the Bank. Damian Priest gets "revenge" on his former friend and Judgment Day partner, Finn ...(sportal.eu)

WWE Bad Blood 2024, il ritorno di The Rock e il successo di CM Punk - The Rock è tornato e lancia uno sguardo di sfida a Cody Rhodes! Termina così WWE Bad Blood 2024, a 20 anni dall’ultima edizione. Un Premium Live Event splendido, che è piaciuto moltissimo ai fan della ...(sportal)

