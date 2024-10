Thuram insostituibile, Lautaro Martinez trascinatore. La staffetta dell’Inter (Di domenica 6 ottobre 2024) Marcus Thuram e Lautaro Martinez trascinano l’Inter. I due attaccanti nerazzurri, a suon di gol, stanno provando a far risalire i nerazzurri dopo qualche intoppo. INSIEME – Marcus Thuram alla prima tripletta in Serie A, la seconda in carriera. Con i tre gol rifilati al Torino, l’attaccante francese ha rispedito in alto l’Inter nonostante un super Napoli che si gode la testa della classifica alla pausa delle Nazionali. Tre punti importanti arrivati dalla vittoria contro i granata e un morale rinfrescato dopo alcuni inciampi come contro Milan e Monza. In Champions League invece, discorso diverso. L’unica cosa in comune invece, è la coppia d’attacco che sta spingendo in avanti i nerazzurri. Se da un lato Marcus Thuram è tornato ai fasti di un tempo, allo stesso tempo Lautaro Martinez è finalmente entrato a regime. (Di domenica 6 ottobre 2024) Marcustrascinano l’Inter. I due attaccanti nerazzurri, a suon di gol, stanno provando a far risalire i nerazzurri dopo qualche intoppo. INSIEME – Marcusalla prima tripletta in Serie A, la seconda in carriera. Con i tre gol rifilati al Torino, l’attaccante francese ha rispedito in alto l’Inter nonostante un super Napoli che si gode la testa della classifica alla pausa delle Nazionali. Tre punti importanti arrivati dalla vittoria contro i granata e un morale rinfrescato dopo alcuni inciampi come contro Milan e Monza. In Champions League invece, discorso diverso. L’unica cosa in comune invece, è la coppia d’attacco che sta spingendo in avanti i nerazzurri. Se da un lato Marcusè tornato ai fasti di un tempo, allo stesso tempoè finalmente entrato a regime. (Inter-news)

