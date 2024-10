Scampò ad un attentato a Butler,. Trump vi ritorna per la prima volta. Sul palco al suo fianco Elon Musk (Di domenica 6 ottobre 2024) Donald Trump torna in Pennsylvania, in quella Butler dove il 13 luglio Thomas Crooks aprì il fuoco contro di lui tentando di ucciderlo. E lo fa ad un mese esatto dal voto, cercando la spinta per lo sprint finale della sua campagna elettorale. All’appuntamento l’ex presidente si presenta con il suo vice JD Vance, con parte della sua famiglia (il figlio Eric e la nuora Lara) e soprattutto con il suo nuovo alleato di ferro Elon Musk, all’esordio ad un comizio di Trump. L’evento – ha spiegato la sua campagna – è un tributo alle vittime di quel sabato di luglio, quando Trump sopravvisse all’attentato, rimanendo ferito solo a un orecchio, mentre morirono un manifestante e l’attentatore. Per evitare nuovi incidenti, questa volta il Secret Service e la polizia locale hanno adottato un ben più rigido protocollo di sicurezza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Donaldtorna in Pennsylvania, in quelladove il 13 luglio Thomas Crooks aprì il fuoco contro di lui tentando di ucciderlo. E lo fa ad un mese esatto dal voto, cercando la spinta per lo sprint finale della sua campagna elettorale. All’appuntamento l’ex presidente si presenta con il suo vice JD Vance, con parte della sua famiglia (il figlio Eric e la nuora Lara) e soprattutto con il suo nuovo alleato di ferro, all’esordio ad un comizio di. L’evento – ha spiegato la sua campagna – è un tributo alle vittime di quel sabato di luglio, quandosopravvisse all’, rimanendo ferito solo a un orecchio, mentre morirono un manifestante e l’re. Per evitare nuovi incidenti, questail Secret Service e la polizia locale hanno adottato un ben più rigido protocollo di sicurezza. (Quotidiano)

Trump torna a Butler, Musk sul palco: "Votate per lui o Usa finiti" - Con lui, sul palco, c'è Elon Musk. L'ex presidente in comizio in Pennsylvania, nello stesso luogo dove venne colpito nell'attentato del 13 luglio Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, partecipa al comizio.