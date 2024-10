Roma, le pagelle di CM: Soulé ancora non brilla. Dovbyk è super, Svilar tradisce (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma sbatte sul Monza: a Dovbyk risponde Mota. Male Soulè e Svilar che tradisce i giallorossi col primo errore stagionale. Manca un rigore (Di domenica 6 ottobre 2024) Lasbatte sul Monza: arisponde Mota. Male Soulè echei giallorossi col primo errore stagionale. Manca un rigore (Calciomercato)

A Dovbyk risponde Mota: un punto a testa per Monza e Roma - Un punto a testa per brianzoli e giallorossi in una gara molto fisica e con occasioni sia da un lato che dall'altro. Juric non riesce a replicare il successo contro il Venezia, Nesta manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. (Ilgiornale)

La Roma non va oltre il pareggio, col Monza finisce 1 a 1: in gol Dovbyk e Dani Mota - La Roma non riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l'Elfsborg, tornando da Monza con un amaro pareggio. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. Come prevedibile sono i ... (Liberoquotidiano)

Dovbyk illude Juric con un gran gol, Mota pareggia i conti: Monza-Roma finisce 1-1 - Monza-Roma finisce 1-1 grazie ai gol di Dovbyk e Dany Mota. Nel finale polemiche per un intervento in area di Kyriakopulos su Baldanzi.continua a leggere . (Fanpage)

Monza-Roma 1-1: il tabellino - Monza-Roma 1-1, il tabellino MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira (73` D`Ambrosio), Bianco (63` Mota), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pe.(calciomercato)

