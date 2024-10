In Australia c’è la fibra di Battipaglia e in Italia quella dei cinesi | a Presa Diretta la storia della chiusura della Fos L’anticipazione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Alle 20:35 domenica 6 ottobre su Rai3 Aspettandosi occuperà delle conseguenze ambientali e sulla salute umana dell’utilizzo di PFAS. Ospiti in studio di Riccardo Iacona: Giuseppe Ungherese, responsabilecampagna inquinamento di Greenpeace e due rappresentanti del Comitato mamme No PFAS Giovanna Dal Lago e Michela Piccoli. A seguire, alle 21.25 una nuova puntata didal titoloin vendita. Fusioni, acquisizioni, multinazionali, fondi di investimento: un viaggio nell’industria agroalimentarena da Nord a Sud, a partire dalla filiera del latte e dei formaggi, tra prodotti tradizionali entrati nel catalogo dei grandi colossi stranieri. Chi sono oggi i veri padroni del sempre più celebrato Made in Italy? E poi gli effetti drammaticicrisi del 2008, tra imprese che hanno chiuso e altre che hanno delocalizzato. (Ilfattoquotidiano)