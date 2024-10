Trump infiamma il Medio Oriente | come dovrebbe rispondere Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Donald, candidato repubblicano alla Casa Bianca, ritiene checolpire le strutture nucleari iraniane in risposta al recente lancio di missili dell'Iran. L'ex presidente, parlando a un evento per la campagna elettorale in North Carolina, ha fatto riferimento a una domanda posta questa settimana al presidente Joe Biden sulla possibilitĆ checolpisca l'arsenale nucleare iraniano. Quando gli hanno fatto questa domanda, la risposta avrebbe dovuto essere: Ā«Colpisci prima il nucleare e preoccupati del resto piĆ¹ tardiĀ», ha evidenziato. Ā«Vedremo quali sono i loro pianiĀ», ha poi proseguito il tycoon.Ā Ā Ā MercoledƬ scorso, Joe Biden ha dichiarato di essere contrario agli attacchi israeliani contro le strutture nucleari iraniane, in risposta al massiccio lancio della repubblica islamica di circa 200 missili verso lo Stato ebraico.