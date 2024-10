Libano guerra a Hezbollah Un anno dopo il pogrom del 7 ottobre la vendetta di Israele colpisce anche Beirut

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024) Cresce di dimensioni, giornogiorno, lainha avviato una parziale invasione di terra ma soprattutto continua a sganciare decine di tonnellate di bombe su. A una settimana dall’uccisione di Hassan Nasrallah, il capo del partito-esercito islamista filoiraniano, è stato uccisoil suo presunto successore: Hashem Safieddine. Dal canto suoriferisce di scontri con le truppe israeliane al confine. In precedenza aveva detto di aver costretto i soldati israeliani a “ritirarsi” nella zona. “I soldati del nemico israeliano htentato di nuovo di avanzare verso la periferia del villaggio di Adaysseh” e “gli scontri continuano“, ha dichiarato il gruppo in un comunicato. Il movimento libanese ha inoltre dichiarato di aver colpito con razzi le truppe israeliane nella zona di Yarun, nel sud del, e in due punti oltre il confine.