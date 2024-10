Il romanzo criminale Vallanzasca non è finita Ora serve l’invalidità civile per uscire dal carcere | Manteniamo una belva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – ? Referti su referti attestano che il suo è uno stato di demenza, di assoluta incoscienza di sé, del suo passato violento, della pena che sconta, quattro ergastoli per un totale di 295 anni di. Ma per Renato, 74 anni di cui 52 trascorsi in cella, non è ancora il momento in cui potrà lasciare la casa di reclusione di Bollate per essere accolto e assistito all’Opera di Provvidenza Sant’Antonio, nell’hinterland di Padova. Per il suo trasferimento la normativa sanitaria richiede per il vecchio bandito la dichiarazione di invalidità. Per questo, il 14 ottobre,verrà visitato da una commissione. Una volta riconosciuto come invalido, potrebbe richiedere un trattamento pensionistico con cui coprirebbe, almeno in parte, le spese nella struttura padovana.