I soldi dell’Ottocento In mostra all’Antica Zecca

(Di sabato 5 ottobre 2024) I mini assegni ma anche i buoni cartacei che al tempo – si parla della seconda metà– furono stampati per far fronte alla carenza di moneta spicciola. Erano gli “inediti“con i quali i nostri bisnonni riuscivano a barcamenarsi in epoche non facili. Oggi la Fondazione Anticadi Lucca li ha recuperati, grazie alla collaborazione con Intesa SanPaolo che ha concesso in prestito gli esemplari della sua collezione di cartamoneta affidata in comodato alla Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo. L’esposizione, inaugurata ieri, è curata dalla Prof.ssa Franca Maria Vanni, consulente della sezione numismatica della stessa Fondazione Bruschi. “Il percorso espositivo – illustra la curatrice della, prof.