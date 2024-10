I Coma Cose si sono sposati | il matrimonio a sorpresa commuove i fan VIDEO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Isi! I due cantanti hanno celebrato unsegreto e hanno lasciato i fan senza parole: oggiufficialmente marito e moglie! I– duo musicale composto da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli – hanno emozionato i loro fan e questa volta non grazie alla loro musica. Da sempre i sostenitori del gruppo apprezzano la loro complicità sul palco e nella vita e sapendo del lorosicommossi, come confermano gli interventi sui social. I, prima di essere il gruppo musicale che oggi tutti noi conosciamo, lavoravano in un negozio di borse, proprio dove siconosciuti. Fausto si occupava del magazzino, mentre Francesca era la commessa. Entrambi da sempre inclini al mondo dell’arte e della musica hanno deciso di lanciarsi nel progetto musicale che oggi emoziona i fan di tutta Italia.