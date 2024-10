Sicurezza nel Parco saranno installate le telecamere di sorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È passata all’unanimità, sia pur con qualche emendamento, la mozione sullae installazione dineldella Divina Proporzione presentata dal gruppo di opposizione "Viviamo Montecchio". È avvenuto nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30, che si è aperto con il sindaco Fausto Torelli che a nome di tutti i presenti ha manifestato cordoglio per il recente lutto che ha colpito Paolino Russo, capogruppo di "Bene Comune", e ha invitato ad osservare un minuto di silenzio. I primi tre punti all’ordine del giorno erano di natura finanziaria: il più importante era il Bilancio consolidato, presentato dall’assessore a bilancio e tributi Stefano Ferri. Il Comune come holding è titolare di quote in sei società ed enti, tra cui Iren, la più importante dal punto di vista economico anche per l’impatto che hanno i dividenti annuali sulle entrate correnti.