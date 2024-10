Mattarella | agenzie stampa forniscono verità contro propaganda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – “C’è un sovrappiù di responsabilità per ledi: il compito di restituirele azioni diche puntano ad adulterare i fatti e a intossicare così le coscienze”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergioincontrando al Quirinale ledieuropee. “Oggi gli scontri bellici in atto, a partire dall’aggressione della Federazione Russa all’indipendenza dell’Ucraina – ha osservato il capo dello Stato -, si avvalgono di armi ibride giocate sul terreno delle fake news dirette alle opinioni pubbliche dei Paesi democratici per manipolarle”. L'articoloproviene da Ildenaro.it.