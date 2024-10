Diabete | retinopatie lo screening salva la vista di 1 mln di italiani

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – IlMellito (DM) è una delle patologie cronico degenerative più diffuse a livello globale; in Italia si stima che circa 4 milioni di persone siano affette da, con circa 1 milione di casi ancora non diagnosticati.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la prevalenza di questa malattia è destinata ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto nei Paesi occidentali, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e della crescente incidenza di sovrappeso e sedentarietà.IlMellito è particolarmente rilevante per le complicanze che può causare a numerosi organi, influenzando negativamente la qualità della vita dei pazienti e, più in generale, la salute pubblica.