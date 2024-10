Cos’è il virus Marburg | isolato un caso alla stazione di Amburgo

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Preoccupazione per ilin Europa. Mercoledì 2 ottobre, infatti uno studente 27enne di medicina e la sua fidanzata hanno allertato le autorità didopo aver iniziato a sviluppare sintomi molto simili a quelli della malattia tropicale mentre erano in viaggio su un treno. Immediati i controlli, con l’isolamento della banchina ferroviaria per diverse ore al fine di evitare una possibile diffusione del contagio. Il ragazzo era da poco rientrato dal Ruanda, che da fine settembre si trova ad affrontare il primo focolaio ed è alle prese con il contenimento. Il bilancio nel Paese africano è di 26 contagi e otto decessi, tanto che l’Organizzazione mondiale della Sanità valuta «molto alto» il rischio di epidemia entro i confini nazionali e «alto» quello nella regione subsahariana. «Basso» invece quello su scala globale, anche se non è ancora stato sviluppato un vaccino.