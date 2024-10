Conference League Fiorentina-TNS 2-0 | Adli e Kean a segno nel giro di 3 minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 - Il muro del TNS regge per 65' prima dell'uno-due dellaneldi 3' a firma di. Nell'economia del nuovo format dellail bottino raccolto lascia anche un pizzico di amaro in bocca a Palladino, specialmente per le tante chance sciupate spazzate in parte via dalle mosse buone dalla panchina: su tutte, pesano un grave errore di Ikoné a tu per tu con Roberts e l'incrocio dei pali colpito da Mandragora, che nell'occasione si fa anche male a un ginocchio. L'inizio di stagione dei gigliati, tutt'altro che cinici sotto porta, insegna però che non sempre le partite chiuse sono state risolte nel migliore dei modi.