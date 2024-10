Vini dopo il G7 di Siracusa Antonucci conquista l’America

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)essere stato scelto per il G7, il vino dell’Azienda Santa Barbara: il patron Stefanochiamato a firmare le bottiglie all’EatItaly di Chicago. Venerdì ai Ministri hanno pasteggiato con il verdicchio superiore Stefano2022 dell’Azienda Santa Barbara, un’eccellenza locale che si sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo. Si allunga ogni anno la lista dei riconoscimenti che ottengono i, ma anche lo stesso, già nominato ‘Vignaiolo dell’anno’. La sua una sfida sempre più alla richiesta di nuovi gusti, ma senza tralasciare la tradizione dei sapori locali. In questi giorniè in America, dove molti ristoranti hanno i suoiin carta, per raccontare i suoi prodotti e cercare di allargare ancora di più il mercato.