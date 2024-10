Se non riesci a dormire la camomilla non basta | la soluzione miracolosa secondo gli esperti del sonno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Siamo così pieni di pensieri, preoccupazioni, ansie e, perché no, qualche volta anche angosce chebene e svegliarsi la mattina riposati pronti per affrontare al meglio la giornata sembra ora quasi una chimera, un sogno (nel vero senso della parola) quasi irrealizzabile ormai per tantissime persone che fanno davvero fatica ad addormentarsi come si deve. Va detto che la nostra routine serale non è di certo delle migliori: siamo ormai così presi dallo schermo del nostro smartphone, che tutto il resto passa inpiando, come se non importasse alla fine più di tanto. E così non solo si va a letto sempre più tardi per scrollare l’ultimo video della giornata, ma si altera il naturale ciclo-veglia a causa della luce artificiale del nostro cellulare, capace di ingannare il nostro cervello.