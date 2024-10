In Medioriente va impedito il conflitto totale | la capacità di dissuasione Usa può ben poco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La sconfinata e criminale hybris di Benjamin Netanyahu e dei suoi accoliti nazisionisti sembra finalmente destinata a raggiungere l’obiettivo che si era più o meno lucidamente proposta: la guerra aperta in Medio Oriente e il conseguente scatenamento della guerra mondiale. Unico modo per salvare le flaccide terga ed evitare la destituzione e l’inevitabile reclusione nei carceri patrii o in quelli della Corte penale internazionale. Ancora una volta l’Occidente, di cui il losco premier israeliano è un’appendice malsana ma purtroppo naturale, paga il prezzo della sua arroganza e della sottovalutazione del nemico di cui è alla costante ricerca per puntellare in qualche modo colla forza militare brutale e indiscriminata il proprio sempre più vacillante predominio sul resto del mondo.