Atp di Pechino eccezionali Bolelli e Vavassori | vincono in finale e fanno loro il terzo titolo in stagione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Vittoria in rimonta per Simonee Andreanel doppio all’Atp di. I due azzurri hanno conquistato ilin tre set, contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 4-6 6-3 10-5 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. E’ ilper la coppia azzurra in questa. (Adnkronos) Foto supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.