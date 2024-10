Alta velocità l’addio a Rigutino | La nuova stazione a Creti Salvini annuncia la decisione e ora accelera sul progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La notizia piomba in città come un missile. Perchè il dossier Medioetruria era rimasto nel cassetto finora, dopo un anno di infinite riunioni al tavolo tecnico del ministero per trovare una quadra tra Regioni (Toscana e Umbria) e tecnici sulle ipotesi di localizzazione. Sembrava un capitolo destinato a rallentare la sua corsa su un binario ancora tutto da costruire. E invece, la notizia piomba e spiazza. Arriva direttamente dal ministero delle infrastrutture e acquista tutta l’ufficialità del caso. "Sorgerà in Valdichiana, a, laMedioetruria dell’. Si tratta di una svolta storica: da anni l’Umbria e la Toscana chiedevano uno scalo che servirebbe un’amplissima zona di grande interesse turistico e commerciale", si spiega nella nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una volta confermata la scelta.