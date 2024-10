Dalle ceneri di Dead Sun sorge la remastered di Legacy of Kain | Soul Reaver

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 1 ottobre 2024)ofè un nome che evoca forte ed emozionante nostalgia per milioni di videogiocatori sparsi nel globo. Parliamo di una fetta importante di utenza, di quelli che hanno vissuto a pieni polmoni la generazione PlayStation, di cui il franchise diof, risulta un nome facilmente associato. Cinque giochi ufficiali tra il 1997 e il 2004, milioni di fan appassionati e rapiti tanto dalla storia quanto da alcune meccaniche di gioco all’avanguardia per il periodo di uscita, e poi un silenzio di quasi due decadi spezzati dall’annuncio delladei due capitoli di, in uscita questo dicembre.