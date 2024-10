Ballando con le Stelle la Bbc ha preso una decisione sulle accuse a Giovanni Pernice | nessun atto di aggressione personale verso l’attrice Amanda Abbington

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’indagine interna condotta dalla Bbc, a Londra, a seguito dellemosse nei confronti del ballerino italiano, è arrivata alla fine. Non ci sarebbe stato alcundi “” nei confronti della sua ex partner di ballo,, che lo aveva accusato di “bullismo” e di averle fvivere un’esperienza in un ambiente “tossico”, dal quale poi era uscita. Sarebbero rimaste invece ledi aggressioni di tipo verbale. La cinquantenne, attrice di Sherlock, aveva lasciato Strictly Come Dancing adducendo la scelta a “ragioni personali” ma riuscendo poi ad ottenere che la rete ammiraglia inglese andasse a vederci chiaro cercando prove e risposte allemosse nei confronti diche nel frattempo è entrato nel cast della versione italiana del programma,con le, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci.