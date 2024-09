The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 2 Episodio 1 La Gentillesse des Étrangers Recap e Spoiler

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024) The2,1, “Lades”,è tornato per una nuova azione in The, questa volta con Carol Peletier. Ma i due sono ancora distanti un oceano, il che significa che Carol dovrà evocare alcune vecchie abilità ingannevoli per trovare la strada per la Francia. Nel frattempo, la storia diprende il via con un inizio più lento che promette altri potenziali nemici nascosti nella sua nuova casa. La première della secondadisi apre con l’eroe titolare che addestra Laurent a uccidere i walker. Laurent non è sicuro della sua capacità di padroneggiare l’arte di uccidere gli ambulanti, magli assicura che sono passate solo due settimane. Nessuno è un assassino perfetto da subito.