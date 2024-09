John Ashton morto il sergente John Taggart di Beverly Hills Cop

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024), attore caratterista noto per aver interpretato ilnei film di ‘Cop‘, èall’età di 76 anni. L’uomo è deceduto giovedì a Fort Collins, in Colorado, come annunciato dalla famiglia in un comunicato diramato dal manager dell’attore, Alan Somers. Non è stata resa nota la causa della morte. In una carriera durata oltre 50 anniè stata una presenza fissa nelle serie tv e nel mondo del cinema, tra cui ‘Midnight Run’, ‘Little Big League’ e ‘Gone Baby Gone’.