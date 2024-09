Conceria Antiba cresce ancora entra nel capitale di Mangusta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) UNA CRESCITA costante nel segno dell’innovazione e un indubbio segnale di fiducia per l’intero settore. Sul sistema moda globale, si sa, aleggia una generale incertezza, dovuta al rallentamento di alcune economie (quella cinese in primis, ma non solo), alle tensioni geopolitiche in diverse aree del pianeta e alla minor propensione all’acquisto da parte dei consumatori: eppure, l’azienda toscana, specializzata nella produzione di pellame di capra e vitello per l’alto di gamma, punta con coraggio all’espansione. Convinta che gli investimenti in servizio, sostenibilità e persone siano la sola chiave per continuare are, l’azienda ha reso noto, nelle scorse settimane, di aver acquisito parte deldella, realtà storica di Santa Croce sull’Arno (Pi) che produce pelli finite di vitello per cintura e articoli pesanti.