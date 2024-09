Pistoiese che squillo | supera 1-0 il Ravenna e si ripropone nelle posizioni di testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Pistoia, 29 settembre 2024 – Lafa sua la prima grande sfida della stagione: al “Melani” gli arancioni battono 1-0 ilnella quarta giornata d’andata del campionato di serie D. Una partita dai due volti: primo tempo appannaggio degli ospiti, secondo tutto a tinte arancio.senza Di Leo e Di Renzo,al completo. Primo tempo con i romagnoli a fare la partita e gli arancioni in difesa, pronti a partire in contropiede. In tribuna Ariedo Braida per il, il presidente dellaIorio e quello del Pistoia Basket Rowan osservano attenti. Al 6’ doppio tentativo di Lo Bosco, innescato da Nappello, a tu per tu con Cecchini: il portiere salva la squadra arancione dalla capitolazione. Al 9’ ancora ospiti insidiosi con D’Orsi. Al 33’ tiro-cross di D’Orsi dalla sinistra, col pallone che sorvola di poco la traversa.