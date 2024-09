Oasi scolastica È la prima della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Nuova vita per via Costantino Bresciani Turroni, a Crescenzago, e per il vicino cortile dell’Istituto comprensivo Perasso: l’area è una nuova “Piazza aperta“, nell’ambito del programma “Piazze Aperte per ogni scuola“, e: un nuovo spazio di aggregazione e socialità pensato e realizzato in particolare per ridurre la vulnerabilità e l’esposizione agli impatti dei cambiamenti climatici. Questo è il risultato, frutto del progetto pilota “Camp Turroni“ avviato in estate nell’ambito del programma “Quartieri verdi e fiorenti per comunità resilienti“. Ieri l’inaugurazione, con le assessore Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Gaia Romani (Quartieri).