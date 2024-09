Empoli-Fiorentina Palladino | Mancato qualcosa in attacco mi aspettavo di più Ma stiamo crescendo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 - Pari a reti bianche nel Derby dell'Arno tra. Sfida con pochissime emozioni e di fatto zero occasioni da gol. Un solo ammonito in pieno recupero (Comuzzo per un fallo tattico) e anche questo la dice lunga sul livello agonistico della sfida. Allarestano il 65% del possesso palla e le 13 conclusioni verso la porta di Vasquez, ma la squadra di Raffaelenon ha mai calciato nello specchio della porta. Un passo avanti in fase difensiva e due indietro in quella realizzativa. Il tecnico gigliato commenta così il match al fischio finale, con lache giovedì esordirà in Conference League contro i The New Saints. "Miin più in fase offensiva, ci è mancata lucidità nelle scelte e negli ultimi passaggi. Però abbiamo dato tutto, ho visto spirito di sacrificio in fase di non possesso.