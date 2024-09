La stanza anti aborto all’ospedale di Torino è chiusa a chiave | “Nessun servizio è solo propaganda”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 28 settembre 2024) Laper l'ascolto per donne che vogliono abortire, all'ospedale Sant'Anna di, è una. Nonostante i proclami lo sportello non risulta in funzione, come hanno documentato Cgil e Se Non Ora Quando. Gribaudo a Fanpage: "Unaannunciata, finanziata abbondantemente con un milione di euro all'anno e ancora vuota. Il Presidente Cirio paga la sua cambiale a Fratelli d'Italia e consegna le chiavi della guida ideologica e politica al suo assessore Marrone".