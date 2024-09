Emma Villas ambizione ed entusiasmo Bisogno | Onoreremo questa città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Vernissage per. Alla presenza di sponsor, istituzioni e tifosi, i biancoblù si sono presentati ieri sera nella suggestiva cornice del Chiostro di San Cristoforo. Cerimonia intima, un saluto collettivo e poi un aperitivo dal partner Rombo e Vas per inaugurare una stagione che vede la squadra di coach Graziosi tra le big del ranking cadetto. Sarà una stagione speciale, la decima a Siena: "Dieci anni di attività a Siena è tanta roba – ha detto il presidente Giammarcoquando ha preso il microfono per l’introduzione della serata –. Tanto impegno, tanta fatica, tante gioie, tante sofferenze, tanti tifosi, tanti sponsor che ci hanno supportato in questo periodo permettendoci di arrivare a questo anniversario. Bello e non scontato. Continueremo a onorare il nome di".