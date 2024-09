Variante ProMarche palla al Tar La sentenza entro due settimane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dovrebbe essere prontaun paio di, ladel ricorso al Tar intentato dallacontro il comune di San Benedetto sulla questione delladi via Pomezia. Due giorni fa si è tenuta l’udienza di merito, come stabilito dalla Sezione Prima del tribunale amministrativo, che il 5 settembre aveva accolto l’istanza di abbreviazione dei termini ed è ora è chiamata a dirimere una faccenda che ha scosso il dibattito politico sambenedettese. Ma la storia è di ben più ampio respiro, dato che il progetto ha già ricevuto un finanziamento Pnrr di 7.485.894 euro su un investimento complessivo di 18.714.735 euro, dopo apposita valutazione da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il quale però non si è costituito in giudizio.