La poesia e le altre arti | è Similitudini

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Democratica come la" torna a Jesi, da venerdì prossimo al 6 ottobre il festivalcon mostre, performance, installazioni, presentazioni di libri, concerti e talk a ingresso libero. Una kermesse che indaga tutti i possibili rapporti trae forme espressive. Tanti gli ospiti d’eccezione: il cantautore Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore, Michele Boreggi, sound designer dei podcast di successo di Pablo Trincia e ancora il finalista del Premio Strega 2024 e voce di Fahrenheit su Radio 3 Tommaso Giartosio. "Obiettivo del festival – spiegano gli organizzatori - è favorire una visione aperta e popolare del testo poetico, intrecciandolo con". "che esce dalle torri di avorio e si sporca nel fango delle vie urbane,come qualcosa di quotidiano, come la strada, e necessario come la democrazia".