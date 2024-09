Sinner a Totti | Se si mette a sciare con me lo vedremo a Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero uno al mondo. Casualità? Non credo”. E’ stata questa l’ormai nota battuta di Francescosu Jannik, quando a giugno una sfida con l’ex bandiera della Roma è coincisa con il percorso fino al numero uno al mondo del tennista altoatesino. Che adesso risponde con un video pubblicato dall’account social di2026: “Giocare a padel con Francescomi ha portato abbastanza fortuna direi quindi grazie mille a lui. Se Francesco sciasse con me, se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, è probabile che lo vediamo a”.: “Se sicon me, lo” SportFace.