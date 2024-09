Maxi-antenna insorge Bellocchi È accanimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fano, 26 settembre 2024 – Ale ruspe stanno tirano su un polverone di terra, preoccupazioni e proteste. Da due giorni infatti gli operai sono al lavoro in un terreno che costeggia la XI strada, per realizzare una nuovaTim-Vodafone, nel punto in cui il tracciato di quella strada stretta e dissestata si sdoppia, per andare ad intersecare la I Strada. “Mi sono trasferita qui un anno fa, nella speranza di vivere una vita più salutare - dice Laura Domenicucci insegnante di 43 anni e mamma di tre figli -. Ieri ho scoperto che, all’insaputa di tutti, verrà installata questaalta più di 30 metri e sono molto preoccupata per le conseguenze sulla nostra salute”. “Oltre alla preoccupazione per le onde elettromagnetiche - aggiunge Loretta Signoretti - c’è l’impatto visivo: ora dalle finestre di casa mia vedo il monte Catria, poi vedrò questa nuova Tour Eiffel”.