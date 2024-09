Italia di bronzo nel Mixed Relay ai Mondiali di ciclismo L’Australia è oro per 85 centesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arriva la terza medaglia per l’aidisu strada in quel di Zurigo. In terra svizzera gli azzurri della(cronometro a staffetta mista, tre uomini e tre donne) hanno agguantato la terza piazza, cogliendo ilin una gara veramente decisa sul filo dei secondi. Ad imporsi è, favorita della vigilia: a stupire sono stati soprattutto gli uomini, trascinati da un Jay Vine devastante (riscattatosi dopo la caduta dell’individuale), mentre al femminile ovviamente è Grace Brown, campionessa del mondo ed olimpica, a dare l’apporto maggiore. Tempo di 1:12:52 alla media di 44.218 km/h e oro colto per un soffio. Alle loro spalle infatti la Germania è riuscita a trovare una prova eccezionale di squadra, compatta soprattutto tra gli uomini (non erano presenti grandi stelle).