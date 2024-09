Il grey blending è la soluzione definitiva contro la ricrescita grigia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) L’arrivo del primo capello bianco è un evento che non si scorda mai. Probabilmente perché si sa che da quel momento in poi la tinta non diventa più una scelta, ma una necessità. Ed è proprio da questo bisogno che qualche anno fa ha iniziato ad andare di moda il, un trattamento che consente di convivere con i capelli bianchi e grigi senza essere schiave della tinta. Antesignana dei capelli bianchi e grigi rock n’ roll è la supermodella americana Kristen McMenamy. La oggi cinquantanovenne infatti, già vent’anni fa decise di non voler più essere costretta a coprire i capelli grigi.