Tutte le volte che l' Iran e i suoi amici hanno attaccato Paesi stranieri

(Di lunedì 23 settembre 2024) C’è chi si ostina a non vedere (o comunque a minimizzare) il ruolo dell’nell’attuale crisi in Medio Oriente. Un atteggiamento, questo, spesso tenuto da chi critica le azioni militari israeliane che, in Libano e Siria,preso di mira alti esponenti di Hezbollah e delle Guardie della Rivoluzione. Eppure, ci si dimentica un po' troppo spesso che il regime khomeinista ha una lunga storia di atti violenti compiuti al di fuori dei propri confini.