Scintille tra Manchester City ed Arsenal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024)traededschermaglie del giorno dopo. Le prime pagine dei quotidiani inglesi e le parole di Silva, Stones e Guardiola dopo il pareggio in extremis. Silva: «GIOCANO SPORCO e infatti non vincono mai niente» Finisce con il pari di Stones nel finaleÂ, sfida di cartello dell’ultimo turno di Premier League. A fine partita però, invece del sollievo per un pari raggiunto allo scadere, in casa Citizens serpeggia la frustrazione e volano accuse contro l’. Le prime pagine dei giornali inglesi giocano sulle parole scorretti e perditempo. Di seguito le parole a fine gara a caldo di Bernardo Silva, Stones e Guardiola, che dei tre è il più calmo. BERNARDO SILVA – “C’era solo una squadra che è venuta a giocare a calcio.