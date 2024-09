Sarò sul palco al fianco di Salvini Pontida altra clamorosa adesione | tremano i pm di Open Arms | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Giorno dopo giorno, si arricchisce la lista di ospiti che sfileranno ail prossimo 8 ottobre, data del prossimo raduno leghista, il grande classico sul pratone che, in questa occasione, sarà un'occasione per manifestare solidarietà e stringersi attorno al leader, Matteo, minacciato dalla vicenda. Già, sul vicepremier pende una richiesta di condanna a 6 anni, oltre a una richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili pari a 1 milione di euro. Si tratta dell'ultima,, offensiva delle toghe contro, nel mirino per le vicende che risalgono ai tempi del governo Conte I. Vicende analoghe a quelle che poi avrebbero rito Luciana Lamorgese, la titolare degli Interni contro cui nessun pm, però, ha pensato di agire.