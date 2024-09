Le ballerine di Ferragamo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maximilian Davis firma un capitolo affascinante per, in cui danza e moda si fondono in un balletto di eleganza e audacia creativa. Ispirato dall’intreccio storico tra il brand e il mondo del balletto, il direttore creativo della maison rivisita un passato che lega Salvatorea figure iconiche come la ballerina Katherine Dunham e Rudolf Nureyev, reinterpretando con modernità e sensibilità un’eredità di gesti e racconti stilistici. Il vocabolario visivo diper la Primavera Estate 2025 unisce lo spirito ballettistico di diversi decenni, incarnando la libertà espressiva e l’eleganza dinamica della danza. Il risultato è una collezione che, attraverso tessuti raffinati e silhouette contemporanee, racconta storie di movimento e sensualità liberata.