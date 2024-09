Investita da un’auto sulle strisce pedonali muore a 86 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Perugia, 23 settembre 2024 – Stava attraversando la strada, nella parte alta di via Settevalli, e tornava presumibilmente a casa, a Madonna Alta, quando è stata centrata da. È morta praticamente sul colpo l’anziana, 88, colpita dalla vettura il cui conducente, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, non si sarebbe accorto del suo passaggio, non riuscendo, di conseguenza, a evitare l’impatto. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30, quando ancora c’era un po’ di luce a rischiarare la strada. Saranno gli accertamenti della polizia locale a chiarire la dinamica della tragedia. Numerose anche le testimonianze.