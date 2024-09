Cos’ha fatto Giorgia Meloni per meritarsi il Global Citizen Awards? A naso direi ben poco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Alessio Andreoli Il/la nostro/a Presidente del Consiglioviene premiata in America a New York dall’Atlantic Council (). Dal sito si legge: “to shape thefuture together, while recognizing the accomplishments of keys seeking to improve the state of the world”. Se il mio inglese non mi tradisce significa: “per plasmare insieme il futuroe, riconoscendo al contempo i risultati conseguiti dai principali cittadinii che cercano di migliorare la situazione nel mondo”. Leggo più volte la frase, provo anche il traduttore automatico ma il risultato è sempre lo stesso, praticamente si premiano cittadini del globo terracqueo che si sono distinti per le loro iniziative per migliorare questa nostro pianeta.